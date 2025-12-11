Tre Master faentini del nuoto erano in gara ai Campionati Italiani indoor a Torino dal 6 all’8 dicembre e grazie alle prestazioni di Stefano Schiumarini sono tornati con una medaglia d’argento e una di bronzo. Alla manifestazione, che si è disputata in vasca corta da 25 metri, erano iscritti più di 1.800 atleti in rappresentanza di 250 società. Per il Nuoto Sub Faenza, Schiumarini (categoria M65) si è laureato vicecampione nazionale nei 100 metri dorso e si è piazzato terzo nei 50 rana. Annamaria Chillemi (M45) si è classificata quinta nei 100 stile libero a soli 2 secondi dal podio, mentre Dylan Tozzi (M30) è giunto ottavo nei 100 misti con un ottimo tempo di 1’06” e decimo nei 100 farfalla. Già domenica prossima 14 dicembre i Master sono attesi alla piscina comunale “Gianni Gambi” di Ravenna al 2° Trofeo “Endas Nuoto” in vasca da 50 metri.

Nel settore della pallanuoto la squadra Master, allenata da Giancarlo Spoglianti, ha ospitato la Futuro Acqua Penta Modena alla quale è riuscito il colpaccio esterno tornando in Emilia con la vittoria per 22 a 7; nella 3^ giornata del Campionato regionale Uisp la formazione mista faentina sarà giovedì 18 alle 21 ancora in casa per affrontare i Sabadons Bologna.

In ambito giovanile la formazione Allievi Under 16, allenata da Piero Calderoni e inserita nel Girone C della prima fase di qualificazione, è chiamata come le altre ad una gara di “spareggio” in programma a Reggio Emilia domenica 21 dicembre contro la Reggiana.

La squadra Ragazzi Under 14, dopo la prima fase di qualificazione nel Girone C, è attesa da uno spareggio domenica prossima 14 dicembre in trasferta contro l’Ondablu Formigine, seconda classificata del girone A.

Gli Esordienti Under 12, allenati da Luca Cimatti coadiuvato da Gian Maria Renzi, hanno ben figurato in un torneo amichevole a Bologna, dove hanno vinto per 17 a 4 contro Modena e ceduto ai forti padroni di casa della De Akker per 11 a 18; domenica 21 saranno a Jesi per partecipare ad un altro torneo amichevole ad otto squadre, in attesa dell’inizio del campionato regionale, fissato al 18 gennaio con la trasferta a Bologna in casa della Rari Nantes.

Intanto è iniziata ufficialmente la stagione sportiva del nuoto artistico con la “Prova delle Stelle” che si è svolta sabato pomeriggio alla piscina comunale di Faenza. L’obiettivo della “Prova delle Stelle” è valutare e sviluppare le capacità tecniche delle atlete, suddivise in sette livelli di difficoltà crescenti. Le prove consistono nell’esecuzione di specifici elementi tecnici, o “figure”, in acqua. Le sincronette devono dimostrare controllo delle posizioni, precisione nelle transizioni e massima elevazione. Superare queste prove è fondamentale per la progressione agonistica delle atlete all’interno delle categorie giovanili. Le Esordienti “C” hanno “debuttato” nella Prima Stella; le Esordienti “B” avevano come obiettivo la Seconda Stella; le Esordienti “A”, nate nel 2015, hanno fatto la Terza Stella, mentre le nate nel 2014 hanno fatto Terza e Quarta Stella. Tutte hanno superato la propria prova e ottenuto la Stella. Per vedere in competizione tutte le sincronette del Nuoto Sub Faenza, allenate da Asia, Michela, Giulia e Anita, bisognerà attendere febbraio, mentre domenica 18 gennaio a Forlì saranno impegnate impegnata le ragazze della categoria Esordienti “A”, che per la prima volta gareggeranno nel circuito agonistico.