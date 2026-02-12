Il Femca Cisl Emilia-Romagna ha un nuovo segretario generale: è Stefano Perazzini, eletto a larghissima maggioranza dal Consiglio generale regionale riunito a Bologna. Presenti, tra gli altri, la segretaria generale nazionale della Femca Cisl Nora Garofalo e il segretario generale regionale della Cisl Emilia-Romagna, Filippo Pieri.

Perazzini subentra a Franco Garofalo, dimissionario per raggiunti limiti d’età secondo quanto previsto dal regolamento Cisl.

Ravennate, 61 anni, diplomato, sposato e padre di un figlio, Perazzini ha iniziato a lavorare a 23 anni al Polo Chimico di Ravenna, iscrivendosi subito alla Cisl. Alla fine degli anni Novanta avvia l’attività sindacale come attivista; nel 2005 è Rsu e Rlssa nello stabilimento ravennate della Vinyls. Dal 2006 è operatore sindacale per le aziende private del Polo Chimico (esclusa Eni), seguendo le cosiddette “aziende coinsediate”.

Nel 2010 entra nella segreteria della Femca Ravenna e nel 2013 mantiene il ruolo nella Femca Cisl Romagna, nata dall’unione dei territori di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini. Nel 2014 diventa dipendente del Gruppo Hera, viene eletto Rsu nel territorio di Forlì e Cesena e nel 2018 è nominato coordinatore nazionale del Gruppo Hera dalla segreteria nazionale Femca, incarico che ricopre tuttora. Nel 2022 viene eletto segretario generale aggiunto della Femca Cisl Romagna.

Nel suo intervento, il neo segretario ha ringraziato il predecessore e il Consiglio generale per il clima di unità che ha accompagnato l’elezione. «Nei prossimi anni – ha sottolineato – ci attendono sfide importanti e momenti complessi, specie per i settori che rappresentiamo. Dovremo lottare insieme in difesa del valore del lavoro, impegnandoci per migliorare la vita di chi contribuisce ogni giorno alla ricchezza e al benessere del Paese».

«Per farlo al meglio – ha aggiunto – occorre proseguire sulla strada tracciata in questi anni, rafforzando la presenza della Federazione nei territori e nei luoghi di lavoro e puntando sulla crescita di competenze e conoscenze».

Insieme a Perazzini sono stati eletti nella segreteria regionale anche Assunta Marseglia, attuale segretaria generale della Femca Cisl dell’Area Metropolitana Bolognese, e Roberto Giardiello, segretario della Femca Cisl dell’Emilia Centrale.