Stefano Molducci assolto anche in appello per la morte del padre Danilo Molducci. La Corte d’Assise di Bologna ha quindi confermato la decisione già presa dal Tribunale di Ravenna per il decesso dell’ex medico di Campiano, avvenuta il 28 maggio del 2021. Per i giudici “il fatto non sussiste”.

L’accusa aveva ipotizzato che Stefano Molducci, 42 anni, avesse avvelenato il padre, 67 anni, con un iper dosaggio di farmaci. Come movente, la procura aveva ipotizzato una questione economica: il padre, dopo aver scoperto che il figlio aveva sottratto dal conto corrente ingenti quantità di denaro, voleva estrometterlo dalla gestione delle proprie finanze.

Anche per i giudici del secondo grado di giudizio, però, Stefano Molducci è innocente di fronte alle accuse della Procura.

Durante il procedimento di primo grado, era stata scagionata dall’accusa di complicità Elena Vasi Susma, 57enne, collaboratrice domestica di Danilo Molducci.