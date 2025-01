Nella calza della Befana, il Faenza calcio ha trovato un regalo.

Torna infatti a far parte dell’organico biancoazzurro il trentaduenne centrocampistaStefano Marocchi.

Trequartista o esterno, Marocchi è giocatore estroso, di buona tecnica individuale e velocità, capace di dribblare palla al piede e saltare l’avversario diretto creando superiorità.

E’ nato con i colori biancoazzurri, perchè esordì in prima squadra in Eccellenza nel 2009, a 17 anni.

Il suo rientro alFaenza calcio, dopo alcuni mesi allo Sparta Castel Bolognese in Promozione, è molto significativo perchè dimostra il forte attaccamento ai colori biancoazzurri.

“Sono da sempre legato alla squadra della mia città – dichiara Stefano Marocchi – Sono molto contento di poter rientrare in gruppo e ritrovare tanti colleghi che conosco e stimo. Darò il massimo per dare il mio apporto alla squadra e raggiungere l’obiettivo di permanenza in Eccellenza, categoria conquistata a maggio scorso con questi colori”.

E’ la quarta volta che il centrocampista offensivo ritrova il Faenza nella sua carriera, e inizia così la sua decima stagione complessiva in biancoazzurro.

Il direttore sportivo e allenatore Nicola Cavina accoglie con piacere il ritorno nel gruppo.

“L’anno passato Marocchi è stato un giocatore importante nel modulo di mister Vezzoli. E’ stata una breve separazione, ma ora è di nuovo con noi a rafforzare il reparto degli esterni. Le sue caratteristiche di giocatore di valore, che sa adattarsi alle esigenze della squadra, ma anche di grande generosità potranno essere molto utili a tutto il gruppo”.

Nato a Faenza il 4 novembre 1992, Stefano Marocchi è cresciuto nel settore giovanile del San Rocco, prima di passare al Faenza dove ha esordito in Eccellenza nel 2009. E’ stata la prima di sette stagioni consecutive in biancoazzurro. E’ sceso poi al Reda in Prima Categoria, dove ha vinto il campionato con mister Vezzoli. Un altro anno nella frazione di Faenza poi il ritorno in biancoazzurro per una annata in Eccellenza, prima di cinque stagioni al San Pietro in Vincoli con l’allenatore Agostino Vezzoli. Ritornato con mister Vezzoli a Faenza nell’estate 2023, sotto la sua guida ha conquistato l’Eccellenza attraverso i playoff a maggio 2024. Dopo cinque mesi allo Sparta Castel Bolognese in Promozione, ecco il suo ritorno.