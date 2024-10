Ufficializzata la candidatura di Stefano Bertozzi al consiglio regionale dell’Emilia-Romagna nella lista di Fratelli d’Italia. Insieme all’elezione del prossimo presidente della Regione, infatti, gli emiliano-romagnoli sono chiamati a rinnovare anche il consiglio regionale. Al momento Fratelli d’Italia aveva ufficializzato, per il territorio di Ravenna, la candidatura del coordinatore provinciale Alberto Ferrero, capogruppo in consiglio comunale a Ravenna. Ora arriva anche il secondo nome ed è quello di Stefano Bertozzi, capogruppo del partito nel consiglio comunale di Faenza, in passato già consigliere provinciale e consigliere comunale a Riolo Terme.