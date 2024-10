Stefano Bertozzi, capogruppo in consiglio comunale a Faenza di Fratelli d’Italia, si è reso disponibile per la candidatura al Consiglio Regionale dell’Emilia-Romagna. Nei prossimi giorni la conferma ufficiale. Bertozzi punta a raccogliere le preferenze necessarie per l’elezione con un programma che parte dal territorio.