Il sindaco Massimo Isola ha annunciato sul proprio profilo Facebook l’inizio della fase conclusiva dei lavori alla stazione ferroviaria di Faenza.
“Sono partiti gli interventi per la segnaletica orizzontale nell’area della nuova stazione delle corriere.
Nei prossimi giorni, in base all’avanzamento del cantiere e alle condizioni meteo, verranno comunicate eventuali modifiche alla viabilità.
Si tratta dell’ultima fase di un progetto strategico per la città di Faenza, che nelle prossime settimane consegnerà alla comunità uno spazio rinnovato e funzionale.”