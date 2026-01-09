Nuova fase di lavori lungo la Statale 16 e per la Classicana, annunciati oggi da Anas. Dalla prossima settimana, terminati i lavori di ampliamento dell’area del distributore di carburanti, all’altezza con via Vicoli, inizierà il cantiere per il risanamento della pavimentazione della carreggiata in direzione di Rimini. La carreggiata verrà chiusa al traffico.

Da lunedì 12 gennaio dal km 148,750 al km 149,500 della Ss16 sarà quindi attivo il doppio senso di circolazione nella sola carreggiata in direzione Ferrara fino al termine dei lavori, attualmente programmato per sabato 31 gennaio.

Lungo la Statale 67, invece, per i lavori di adeguamento da Classe al porto di Ravenna, dal pomeriggio di lunedì 12 gennaio saranno attuate le seguenti modifiche alla circolazione:

dal km 223,900 al 221,700 sarà attivo il doppio senso di circolazione in direzione porto;

dal km 221,700 ed il km 221,500 sarà attivo il restringimento di carreggiata, con la chiusura della sola corsia di sorpasso, in entrambe le direzioni di marcia;

dal km 221,500 ed il km 220,600, sarà attivo il doppio senso di circolazione in direzione Porto.

Le modifiche alla circolazione sono necessarie per eseguire i lavori di allargamento e di miglioramento funzionale dello svincolo di Porto Fuori, sia in ingresso che in uscita, in direzione Porto di Ravenna.