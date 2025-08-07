Giovedì 7 agosto, la biblioteca Classense propone il terzo e ultimo appuntamento con il Silent reading party per riscoprire il piacere della lettura immersi nel suggestivo silenzio dei chiostri classensi e disconnessi dal mondo digitale. L’ingresso del pubblico sarà a partire dalle 21.

Dopo la consegna dei cellulari in sicurezza al personale della biblioteca, si potrà iniziare a leggere il proprio libro, fino alle 23 circa; seguirà un momento di scambio sulle letture e un piccolo rinfresco.

L’evento si svolgerà nel chiostro d’ingresso, via Baccarini 3, dove saranno a disposizione sedute e tavoli. Ognuno, oltre al proprio libro, potrà portare cuscini o teli per un maggiore comfort.

È consigliato munirsi di una propria luce da lettura.

L’evento è gratuito fino ad esaurimento posti.