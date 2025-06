Tutto pronto per la Bigorda d’Oro 2025, la 26^ edizione della giostra nata per permettere ai giovani cavalieri dei rioni di sfidarsi sul campo del Bruno Neri con l’obiettivo un giorno di tornare a scendere in campo per il Palio del Niballo.

Il corteo storico della manifestazione partirà da Piazza del Popolo alle 19. Alle 21 è previsto l’ingresso al Bruno Neri. Al termine della sfilata allo stadio, prenderà il via la contesa.