Venerdì 12 dicembre è in programma uno sciopero generale di 24 ore che vedrà l’adesione della sigla sindacale FILT CGIL nel territorio di Ravenna.
In tale giornata, dunque, potrebbero verificarsi ripercussioni sul normale servizio di trasporto pubblico locale e sul servizio traghetto.
I servizi saranno garantiti dalle 5:30 alle 8:30 e dalle 12:00 alle 15:00.
Start Romagna si scusa sin da ora per i possibili disagi.
In ottemperanza alla delibera n°18/138 del 23-04-2018 della Commissione di Garanzia per gli Scioperi, le motivazioni dello sciopero sono consultabili nell’apposito avviso pubblicato sul sito web aziendale al link: https://www.startromagna.it/infobus/ravenna-venerdi-12-dicembre-sciopero-di-24-ore/.
A precedente iniziativa di sciopero nazionale di 24 ore l’adesione nel bacino di Ravenna era stata del 31,06%.