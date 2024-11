Tornano, a bordo dei bus di Start Romagna, le locandine che mirano a sensibilizzare i viaggiatori sulla necessità di donare di sangue.

Dopo la proficua collaborazione avviata lo scorso anno, Avis Romagna e Start Romagna rinnovano la collaborazione per la campagna di promozione sociale che sfrutta i mezzi del trasporto pubblico locale come veicolo per diffondere l’importante messaggio.

L’affissione, a bordo degli autobus, si sta concludendo in questi giorni.

“A nome dei Presidenti delle Avis della Romagna, esprimo la più ampia soddisfazione per poter proseguire il rapporto di collaborazione con Start Romagna per una causa così importante”, le parole di Pietro Pazzaglini, Presidente dell’Avis Provinciale di Rimini.

“Abbiamo aderito con entusiasmo alla collaborazione che Avis Romagna ci ha proposto lo scorso anno –commenta il presidente di Start Romagna Roberto Sacchetti – e siamo lieti di riproporla nuovamente. Come gestori del trasporto pubblico locale svolgiamo un servizio importante per la collettività e riteniamo sia giusto che i nostri mezzi possano essere utili per diffondere messaggi positivi e utili per la vita e la salute delle persone.