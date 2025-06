Il servizio estivo di Start Romagna, con le nuove frequenze che andranno in vigore da sabato 7 giugno, sarà accompagnato da due importanti innovazioni per facilitare l’utilizzo del bus per i propri spostamenti. Si tratta dei servizi Chat&Go® eStart In Time, entrambi strategici per agevolare l’esperienza di viaggio sui bus di Start Romagna nel solco della transizione digitale in pieno corso.

“Sono innovazioni – dice Roberto Sacchetti, Presidente di Start Romagna – sulle quali l’Azienda sta lavorando da tempo; rappresentano un passo importante nella rivoluzione digitale che sta accompagnando il trasporto pubblico locale e ringrazio la struttura per l’ottimo lavoro svolto. Quanto presentiamo è l’esito di importanti investimenti economici e l’espressione di alte competenze, sempre declinati ponendo al centro il cliente e la qualità del servizio”.

ORARIO ESTIVO DAL 7 GIUGNO AL 14 SETTEMBRE

L’orario estivo, che resterà in vigore fino al 14 settembre, contiene l’offerta rimodulata come di consueto dopo la chiusura dell’anno scolastico, ed è consultabile online sul sito di Start Romagna alle fermate e sul libretto cartaceo disponibile nei prossimi giorni.

Viene proposta anche quest’anno a tutti gli studenti già abbonati a Start Romagna per l’anno scolastico 2024/2025 l’Estate Card, l’estensione dell’abbonamento al trasporto pubblico riservata agli studenti under 26, che al costo di 50 euro consente di viaggiare liberamente su tutti i bus Start Romagna dei bacini di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini dal 7 giugno al 31 agosto indipendentemente dal percorso previsto dall’abbonamento posseduto. L’estate Card è acquistabile anche da parte degli studenti con abbonamento gratuito regionale Salta Su. Tutte le info sono disponibili online.

CHAT&GO®, TRAMITE WHATSAPP SARÀ SEMPRE PIÙ FACILE DOTARSI DEL TICKET

Si semplifica ulteriormente l’acquisto digitale dei titoli di viaggio grazie ad un sistema che utilizza il diffusissimo canale social WhatsApp. Già dai prossimi giorni, con pochi click,Chat&Go® consentirà l’acquisto di tutti i titoli di viaggio di corsa semplice validi nei tre bacini in cui Start Romagna opera. Basterà inserire nella rubrica del proprio smartphone il numero dedicato 339 9951248 o inquadrare il QR Code di accesso diretto al servizio, presente presso tutte le fermate, per avviare una chat WhatsApp che con semplici passaggi condurrà all’acquisto del biglietto; il biglietto, o i biglietti (è possibile acquistare il titolo anche per più persone che viaggiano contemporaneamente) vengono rilasciati nella stessa chat e vanno validati a bordo bus.

Chat&Go® si allinea al nuovo sistema di bigliettazione, con il passaggio in corso dai titoli a banda magnetica ai nuovi biglietti con QR code, e prevede la validazione presso il validatore verde posto a bordo bus attraverso il lettore ottico presente alla base dell’apparato.

La soluzione Chat&Go® è stata sviluppata in collaborazione con OpenMove, società specializzata nei software per la mobilità intelligente, che da oltre dieci anni affianca le aziende di trasporto nel processo di trasformazione digitale per migliorare l’efficienza operativa e l’esperienza dell’utente.

‘START IN TIME’: IL QR CODE APPOSTO SU OGNI PALINA INFORMA IN TEMPO REALE SU ORARI E ATTESA

Con Start In Time la rivoluzione digitale arriva alle circa ottomila fermate di Start Romagna. Nei prossimi giorni presso ogni palina, insieme alle tradizionali tabelle che riportano i quadri orario, sarà esposto un QR Code che, quando inquadrato con il proprio smartphone, restituirà informazioni in tempo reale sui prossimi transiti di autobus alla fermata presso la quale il QR code è stato inquadrato e relativi tempi di attesa.

Start In Time rappresenta un grande salto in avanti nel processo di digitalizzazione dei servizi connessi al trasporto pubblico locale, accorcia e semplifica i tempi di dialogo fra gestore del servizio e i clienti, fornendo informazioni in tempo reale. Una opportunità utile ai cittadini e anche ai turisti che nei prossimi mesi estivi potranno usufruire di questa innovativa informazione.