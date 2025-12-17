Alcune cose nascono da una svolta, da un “dai, mi butto”. Una decisione presa seguendo una passione che c’era da tempo, magari tenuta in un cassetto, e che a un certo punto trova il momento giusto per uscire. È quello che è successo ad Alessandra Leone e Rachele Piccirillo, oggi autiste di Start Romagna. Due storie diverse che raccontano non solo un cambio di lavoro, ma anche un modo nuovo di guardare a una professione che non è più solo maschile.

Alessandra, 40 anni e due figli, arriva da un lavoro a contratto indeterminato da commessa. Ma la passione per la guida le girava intorno da tempo, anche grazie al marito autista nel privato. Poi la scintilla: un avviso, un’opportunità e la spinta decisiva del progetto Scuderia Start, realizzato da Start Romagna insieme a Randstad.

“Sinceramente mi aveva sempre affascinato la professione – racconta Alessandra -, ma tra il costo della patente e la famiglia non mi ero mai buttata. Quando ho visto che nel progetto Scuderia era previsto il contributo per la patente, sono andata in agenzia, ho fatto i colloqui, ho passato gli esami… e mi sono licenziata per intraprendere questa strada”.

Una scelta ripagata in pochi mesi: corso di formazione, percorso per patente D e CQC (carta di qualificazione del conducente), e da settembre eccola in servizio. Con una soddisfazione che le si sente addosso. “Sono contenta e lo dico sempre anche a chi mi chiede come mi trovo. Quando si parla di bus si pensa spesso al tema della sicurezza, ma è una questione che esiste un po’ ovunque e non riguarda solo questo ambito. La guida mi piace e ho trovato un ambiente collaborativo: i colleghi sono disponibili e si lavora bene”, spiega Alessandra.

Anche per Rachele la guida è sempre stata una vera passione. “Io e il volante abbiamo una stretta relazione”, dice sorridendo.

Entrata in Start Romagna lo scorso anno, grazie all’Academy di Start con Randstad, il suo percorso parte da tutt’altra storia professionale: prima la tabaccheria di famiglia, poi il trasferimento dalla Campania alla Romagna per lavoro e, una volta a Lugo, l’esperienza nella ristorazione.

Fare l’autista, però, è sempre rimasto un sogno lasciato in sospeso. “Mi è sempre piaciuto guidare, ma tra il poco tempo a disposizione e la nascita dei miei due figli avevo accantonato quell’idea. Quando ho letto del progetto di Scuderia lanciato da Start Romagna ho subito pensato: questa è la mia occasione!”.

Pochi giorni dopo la firma del contratto, però, la sua quotidianità cambia e la famiglia è chiamata a riorganizzarsi dopo un grave incidente che coinvolge il marito. Un momento delicato, affrontato anche grazie al sostegno di Start Romagna. “Mi sono stati vicini, hanno capito la situazione e mi hanno agevolato, anche nella gestione dei giorni e dei turni, oltre a farsi sentire durante il mio periodo di assenza. Li ringrazio tanto per il supporto. È anche per questo che oggi svolgo questo lavoro mettendoci l’anima”, racconta.

Sono solo due esempi tra le storie nate grazie a Scuderia, il progetto pensato da Start Romagna sia per chi vuole cambiare professione sia per chi è disoccupato e cerca un inserimento stabile. Il modello prevede un percorso strutturato: valutazione per l’assunzione già al conseguimento dellapatente D, ingresso come collaboratore di esercizio durante il completamento della formazione e rimborso in busta paga di una quota dei costi delle patenti.

E i numeri raccontano che non è solo un’idea “bella”: le iniziative di recruiting stanno portando risultati e nel 2025 Start Romagna prevede 65 nuovi autisti, con Scuderia che sta dando un contributo decisivo.

Recruiting Day a Faenza, al Centro per l’Impiego l’avvio della nuova academy per formare autisti

Proprio in questa direzione si inserisce anche la giornata di oggi a Faenza, presso il Centro per l’Impiego dove si è svolto il Recruiting Day promosso da Start Romagna in collaborazione con Randstad, un appuntamento che ha registrato una partecipazione significativa e che ha segnato l’avvio della nuova Academy Scuderia per la formazione di autisti.

L’incontro ha rappresentato un momento di orientamento e confronto per i candidati interessati a intraprendere una carriera nel trasporto pubblico locale, offrendo l’occasione per conoscere da vicino il percorso formativo, le prospettive occupazionali e le modalità di inserimento in azienda.

La nuova Academy partirà a febbraio 2026 e sarà articolata in un percorso strutturato di 200 ore che consentirà ai partecipanti di conseguire le patenti necessarie (D e CQC) e di avvicinarsi gradualmente all’ingresso in Start Romagna, in linea con i progetti di rafforzamento dell’organico previsti dall’azienda.

Le candidature sono ancora aperte: è possibile iscriversi attraverso la sezione “Lavora con noi” del sito di Start Romagna (https://www.startromagna.it/info-lavora-con-noi/) oppure rivolgendosi a Randstad.

Nei prossimi mesi sono inoltre previsti nuovi appuntamenti e ulteriori edizioni dell’Academy sui diversi bacini aziendali.