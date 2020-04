Alla luce delle indicazioni contenute nell’ultimo DPCM, che proroga le misure di contenimento degli spostamenti fino al 13 aprile 2020, Start Romagna informa che il piano del trasporto pubblico attualmente in vigore nella Provincia di Ravenna viene riconfermato fino al 13 aprile.

Sulle linee extraurbane viene confermato lo schema orario delle ‘giornate feriali non scolastiche’.

Per le linee urbane, nei giorni feriali, resteranno attivi i servizi programmati nelle giornate festive, con le integrazioni già comunicate nei giorni scorsi per andare incontro alle esigenze della clientela e consultabili sul sito web di Start Romagna nella pagina appositamente creata (https://www.startromagna.it/coronavirus/). Ad esse si aggiungono altre integrazioni sulle linee 4 e 18, in vigore da lunedì 6 aprile.

Il servizio è soppresso nei giorni festivi (domenica, Pasqua ne Lunedì dell’Angelo).

Il servizio di trasporto del traghetto avrà termine alle 20.00. Restano sospese tutte le corse nelle giornate festive (domenica, Pasqua e Lunedì dell’Angelo).

Tutte le informazioni e gli orari, che potrebbero subire ulteriori aggiornamenti, sono disponibili sul sito web di Start Romagna, tramite il canale Telegram e sulle pagine social ufficiali.

Si raccomanda alla clientela di osservare scrupolosamente la distanza minima interpersonale prevista dalle disposizioni nazionali, come ricordato dalle comunicazioni presenti a bordo dei mezzi.

Si ricorda, infine, che su tutti i mezzi in servizio viene svolta giornalmente, in aggiunta alla tradizionale pulizia, l’attività di sanificazione straordinaria da parte di società specializzate, mediante l’utilizzo di prodotti specifici.