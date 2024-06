Facilitare gli spostamenti dei turisti in arrivo sulle navi da crociera in transito a Ravenna attraverso servizi commerciali dedicati: è questo l’obiettivo di una nuova collaborazione tra Start Romagna e Ravenna Incoming.

In occasione degli scali delle crociere a Porto Corsini, infatti, il consorzio Ravenna Incoming, DMC che si occupa della promozione e accoglienza turistica sul territorio di Ravenna, gestirà presso il proprio punto informazioni la vendita di titoli di viaggio dedicati, in particolare il nuovo biglietto giornaliero traghetto in vendita esclusiva presso lo scalo crociere.

Il nuovo titolo, valido nella giornata riportata sul biglietto, consentirà ai croceristi di trasferirsi agevolmente a Marina di Ravenna utilizzando il servizio traghetto che osserva già dal 31 maggio l’orario estivo (in vigore fino al 14 settembre).

Per l’eventuale integrazione con il servizio bus, sia da Porto Corsini che da Marina di Ravenna, gli uffici di Ravenna Incoming sono in grado di rilasciare biglietti bus a tempo e giornalieri (biglietti a zone, day ticket) e fornire tutte le informazioni utili per un accesso facilitato ai numerosi punti di attrazione che il territorio offre.

“La necessità di avere un titolo di viaggio andata e ritorno per semplificare le operazioni di crocieristi e turisti è emersa dai tavoli di coordinamento sulla logistica delle crociere – dichiara l’assessore al Turismo Giacomo Costantini-siamo quindi soddisfatti che anche su piccoli ed utili strumenti si stiano continuamente muovendo passi per organizzare al meglio la nostra città nell’accoglienza delle Crociere”.

“Start Romagna ha nella sua mission l’impegno ad ascoltare il territorio e a soddisfare le esigenze di mobilità di oggi e di domani – dice il presidente di Start Romagna, Roberto Sacchetti -. L’esigenza, in questo caso, era quella di agevolare gli spostamenti dei crocieristi verso il centro della città attraverso il servizio traghetto e il trasporto pubblico, con una promozione che fosse vantaggiosa. Siamo lieti di collaborare con il Comune e Ravenna Incoming per fare crescere e conoscere il territorio”.

L’offerta va a completare l’insieme dei servizi turistici e transfer che Ravenna Incoming su visitravenna.it mette a disposizione di chi arriva in città con le navi da crociera.