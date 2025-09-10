Insieme all’avvio delle scuole, lunedì 15 settembre entrerà in vigore anche il servizio invernale di Start Romagna. Tutti gli orari, differenziati per bacini, sono già disponibili sul sito di Start ( www.startromagna.it ) e degli altri vettori privati, mentre sono in corso le sostituzioni delle tabelle alle fermate.

NOVITÀ PER GLI STUDENTI

Rispetto allo scorso anno scolastico vi saranno alcune novità sostanziali per gli studenti. A Cesena, infatti, è entrata in funzione la nuova autostazione in Viale Europa, che ha sostituito definitivamente quella situata in Piazzale Karl Marx (https://www.startromagna.it/infobus/cesena-nuova-autostazione-dal-21-giugno).

Altra importante novità è quella che riguarda Novafeltria, nel bacino di Rimini, dove il capolinea degli autobus, storicamente posizionato in piazza Vittoria Emanuele II, è stato spostato in Via Battelli, all’intersezione con Largo Bonifazio, dove è stata realizzata una nuova fermata a servizio del centro paese e del polo scolastico ‘Tonino Guerra’.

A Faenza da oggi è in funzione il nuovo hub intermodale, situato nell’ex scalo merci adiacente a piazzale Cesare Battisti (piazzale stazione ferroviaria), che sostituisce la storica stazione delle corriere di viale delle Ceramiche.

INNOVAZIONI DIGITALI GIÀ DISPONIBILI

Le nuove tabelle orarie contengono il QR Code per accedere al servizio Start In Time, attivo dal mese di giugno, che consente di visualizzare in tempo reale l’arrivo o la partenza dei bus, fornendo una stima precisa del tempo di attesa, con aggiornamenti in tempo reale su eventuali soppressioni o modifiche del servizio.

Start In Time è stato pensato per migliorare la pianificazione del viaggio e l’esperienza a bordo.

In questi giorni c’è anche il culmine della campagna abbonamenti, saranno oltre 70.000 quelli sottoscritti, in costante incremento anche per le preziose iniziative a sostegno, dalla campagna Salta Su della Regione Emilia-Romagna ai contributi delle Amministrazioni per promuovere l’uso dei bus.

Oltre a Start in Time, si segnala anche la possibilità, grazie a Chat&Go®, di acquistare biglietti tramite WhatsApp. Basta inserire nella rubrica dello smartphone il numero dedicato 339 9951248, o inquadrare il QR Code dedicato. Il pagamento avviene con carta credito o debito, coi sistemi Google Pay, Apple Pay…; i titoli acquistati non necessitano di validazione.

Prosegue anche l’inserimento dei nuovi biglietti QR Code di Start Romagna, in sostituzione dei titoli di viaggio magnetici tradizionali, utilizzati negli ultimi vent’anni. Il titolo a lettura QR code è disponibile in ogni Punto Bus e nelle rivendite autorizzate. La validazione avviene esponendo il lato del biglietto con il QR code al lettore ottico posto sotto l’apparato di convalida (validatore verde smeraldo utilizzabile anche per il pagamento con la carta di credito – sistema StarTap).