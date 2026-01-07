La neve scesa nelle scorse ore e le strade ghiacciate continuano a causare ripercussioni sul servizio di trasporto pubblico locale, in particolare nelle zone collinari e montane, con ritardi su alcune linee, limitazioni di percorso o soppressioni di corse.

Nel bacino riminese, fino al primo pomeriggio, le corse di linea 3 sono state limitate ad Ospedaletto; la linea 172 non ha effettuato il transito da via Ca’ Bacchino e Monte Annibolina, la linea 161 non ha transitato in frazione Torricella e la linea 162 non ha effettuato il passaggio a Maiano e San Donato.

Al momento permangono modifiche solo sulla linea 166, che viene limitata alla Provinciale Santarcangiolese.

Nell’area collinare del bacino di Cesena si sono registrate alcune criticità dovute alla caduta di alberi e alle condizioni delle strade. Alcune corse di linea 193 sono state soppresse per impraticabilità delle manovre al capolinea di Borello a causa della neve presente, mentre alcune corse di linea 138 da e per Bagno di Romagna hanno accumulato ritardi fino a 40 minuti.

Si registrano, inoltre, servizio ridotti a Faenza, a causa della chiusura di alcune strade per la caduta di alberi, e in alcune località limitrofe a Forlì, dovute alla condizione delle strade.

In un’apposita sezione del sito web di Start Romagna vengono pubblicati aggiornamenti in tempo reale su possibili modifiche al servizio (https://www.startromagna.it/news/avviso-meteo-possibili-disagi-al-servizio/).

A partire da oggi, inoltre, sono entrate in vigore modifiche strutturali su alcune linee, in vigore fino all’esaurimento dell’orario invernale.

Alcune delle principali variazioni riguardano le linee 11-12-33-94A di Cesena, rese necessarie a seguito dello spostamento delle classi della scuola secondaria di primo grado ‘Anna Frank’ negli spazi di palazzo Mazzini Marinelli, al fine di consentire l’esecuzione dei lavori nell’area dove sorge l’attuale plesso scolastico (dettaglio al link: https://www.startromagna.it/infobus/cesena-modifiche-al-servizio-linee-1-11-12-33-94a-dal-7-gennaio/).

Sempre a Cesena, sono state introdotte ulteriori modifiche alle linee 3 e 5 (https://www.startromagna.it/infobus/cesena-modifiche-al-servizio-linee-3-e-5-dal-7-gennaio/).

A seguito della chiusura della SP33 in corrispondenza del ponte sul torrente Rigossa a Sant’Angelo di Gatteo, le linee R, 148 e 165 hanno subito modifiche di orario e di percorso per garantire il servizio alla località S. Angelo su entrambi i lati del torrente, con l’istituzione di una nuova fermata in via Minzoni; la corsa di linea 112 in partenza da Montiano alle 7:00 diretta a Cesenatico, non transiterà più per S. Angelo anticipando tutti i transiti successivi (https://www.startromagna.it/infobus/santangelo-deviazioni-linee-r-148-165-dal-7-gennaio/).

Nel bacino di Ravenna, la corsa feriale scolastica della linea 155 delle 6:38 da Ravenna circ.ne al Molino per Faenza FS (E) viene anticipata di 5 minuti da Ravenna circ.ne al Molino fino a Russi FS (nuovo orario 6:33); i percorsi delle linee 155 – 183 sono stati modificati nel centro abitato di Faenza (https://www.startromagna.it/infobus/faenza-modifiche-linee-155-183-dal-7-gennaio/), mente la corsa feriale della linea 161 delle 6:09 da Lugo Autostazione per Alfonsine FS è stata anticipata di 5 minuti (nuovo orario 6:04).

Infine, nel bacino di Rimini, sono state introdotte modifiche alle linee 9 – 43 – 94 – 134 – 162 (https://www.startromagna.it/infobus/rimini-modifica-linea-9-43-94-134-162-dal-7-gennaio/).