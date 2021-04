Martedì 4 maggio 2021, in occasione del May the 4th, il giorno dedicato alle celebrazioni dello Star Wars Day, EmpiRa Star Wars Fan Club e Star Wars Libri & Comics presentano Force@Home: Star Wars Day Online

Le redazioni delle due community italiane hanno unito gli sforzi per organizzare un evento digitale in diretta streaming sulle piattaforme Facebook, Twitch e YouTube delle due realtà, Force@Home sarà una maratona di 16 ore di live che tratterà Star Wars a 360°: dai film alle serie TV, dagli appuntamenti culturali agli unboxing di prodotti esclusivi, partendo con la visione collettiva del primo episodio di The Bad Batch.

Oltre 30 gli ospiti previsti durante lo Star Wars Day, con personalità provenienti dal mondo del giornalismo professionale, del doppiaggio, dell’editoria, di YouTube e, ovviamente, un grande spazio ai fan italiani che declinano la loro passione nei modi più variegati.

“Avremo il piacere di ospitare attori del calibro di Ottavia Piccolo (voce storica di Leia) e Massimo Foschi (da sempre la voce di Darth Vader), i doppiatori della sequel trilogy Benedetta Degli Innocenti (Rey), David Chevalier (Kylo Ren) e Gabriele Sabatini (Poe Dameron) insieme al direttore del doppiaggio Carlo Cosolo, la scrittrice Licia Troisi e il dialoghista Gian Paolo Gasperi, gli artisti Annalisa Leoni e Giuseppe Camuncoli, il direttore d’orchestra Simone Pedroni, ma anche una rappresentanza di alcune delle più importanti realtà italiana dedite a Star Wars, propmaker e cosmaker di altissimo livello e alcuni famosi youtuber.

Non mancheranno i gruppi di costuming riconosciuti da Lucasfilm, come la 501st Italica Garrison (che quest’anno celebra i 20 anni di attività), la Rebel Legion Italian Base, l’Ori’Cetar Clan – Mandalorian Mercs e SaberGuild.”

Force@Home inizierà con un evento speciale la sera del 3 maggio, in cui Amedeo Tecchio mostrerà i nuovi locali della Bettola di Yoda, il magazzino-museo italiano che raccoglie oltre 15000 memorabilia di Star Wars dal 1977 ad oggi.

La giornata principale si svilupperà dalle 9.00 del mattino dello Star Wars Day fino all’1 di notte tra il 4 e il 5 maggio, per salutare anche l’inizio dell’oscuro Revenge of the 5th. Force@Home presenterà agli spettatori ben 17 panel e il programma dettagliato è disponibile sul sito dedicato all’evento (https://www.forceathome.it) e sui siti di EmpiRa Star Wars Fan Club e Star Wars Libri & Comics, insieme a tutti gli ospiti che parteciperanno.