Atti persecutori, minacce, molestie e violenza sessuale ai danni dell’ex fidanzata. Questi i reati di cui si è reso responsabile un 29enne di Alfonsine, arrestato e posto ai domiciliari dai Carabinieri della locale Stazione nella mattinata di domenica scorsa.

L’esecuzione della misura cautelare, emessa dal GIP del Tribunale di Ravenna è scattato in seguito alla denuncia circostanziata, già presentata dalla vittima ai Carabinieri di Massa Lombarda alla fine dell’anno scorso. Le successive indagini svolte da quel Comando e la minuziosa raccolta di testimonianze hanno poi permesso di suffragare ampiamente quanto denunciato dalla donna.

La vittima aveva iniziato una relazione con l’uomo nel 2023, dopo averlo conosciuto sul posto di lavoro. Ma poco dopo era stata costretta ad interromperla poiché il rapporto era divenuto insopportabile per via dei numerosi atteggiamenti opprimenti e controllanti. L’uomo, estremamente geloso, aveva poi continuato nel tempo ad avere atteggiamenti aggressivi, violenti e ingiuriosi nei confronti della ex fidanzata, sottoponendola anche a vere e proprie costrizioni per avere rapporti sessuali.

Gli atteggiamenti molesti e minacciosi si sono poi riversati anche nei confronti dei familiari e dei conoscenti della donna, la quale è vista costretta a far ritorno nel suo paese d’origine.

Il Giudice del Tribunale di Ravenna, a seguito della richiesta formulata dal Pubblico Ministero della Procura della Repubblica, opportunamente informato ed aggiornato della vicenda dai carabinieri di Massa Lombarda, paese in cui abitava la vittima, attesa la pericolosità sociale dell’uomo ed esaminate le esigenze cautelari, ha emesso nei suoi confronti l’ordinanza di custodia cautelarti degli arresti domiciliari con il divieto di comunicare con qualsiasi mezzo con persone estranee rispetto ai conviventi.