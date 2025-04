Mercoledì 16 aprile, dalle ore 20:30 presso la sala ARCI di via Romea Sud 97 a Ponte Nuovo, la cooperativa Stadera presenta Prossima, il progetto per permettere anche a chi abita più distante dal punto vendita di via Cesari 73, nel quartiere San Biagio, di acquistare i prodotti e ritirarli in un punto di consegna nel quartiere, appunto, di Ponte Nuovo.

La cooperativa, che quest’anno festeggia i 5 anni d’attività, gestita ed organizzata interamente dai propri soci – ormai ben oltre i 600 – promuove da sempre un consumo consapevole, con decine di prodotti sfusi sia alimentari che per l’igiene e la cura della casa e della persona, referenze biologiche e solidali, fornitori locali e responsabili.

“L’interesse è alto – spiega il presidente Fulvio Capacci – specie di persone che cercano un’alternativa al modello di consumo insostenibile della grande distribuzione organizzata. Il punto vendita è molto ben rifornito per una spesa completa, ma per chi abita nella zona di Ponte Nuovo, Classe, Galilei o Cesarea può risultare un po’ distante, per questo abbiamo pensato al progetto Prossima. Il funzionamento è semplice: si acquista online dal portale della cooperativa e poi si passa a ritirare la spesa in un punto di ritiro più vicino a casa, di solito il sabato mattina. È come un gruppo d’acquisto, ma di prossimità. Stiamo già seguendo alcune piccole esperienze nel forese, speriamo di poterci espandere con questo nuovo servizio urbano” conclude Capacci.