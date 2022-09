Stadera invita tutta la cittadinanza a partecipare all’inaugurazione del nuovo punto vendita in via Cesari 73 a Ravenna, all’angolo con via Santucci, sabato 24 settembre dalle ore 16:00 alle ore 19:30, per un brindisi insieme: uno spazio-mercato cooperativo tutto nuovo, raddoppiato nelle dimensioni, dove trovare circa 70 tipologie di prodotti sfusi – dalla pasta al riso, dalla frutta secca ai saponi e detersivi – e più di 1500 referenze di prodotti, in prevalenza biologici e da filiera corta e responsabile, per una spesa completa ma attenta alla sostenibilità ed all’equità.

Stadera è infatti una cooperativa di consumo gestita dagli oltre 300 soci che ne fanno parte, cresciuti giorno dopo giorno in questi due anni e mezzo di vita del progetto, e che mettono fra le proprie priorità un consumo consapevole, partecipato e rispettoso dell’ambiente e della dignità umana, ma con prezzi accessibili a tutti, perché è l’unione che fa la forza: è proprio la libera partecipazione dei soci che permette di offrire un’alternativa alla grande distribuzione, anche sul costo della spesa.

Per fare parte della comunità di Stadera basta diventare socio, con una quota minima una tantum di almeno 25 euro.