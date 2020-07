Furto con muletto al distributore Q8 sulla Strada Statale Adriatica 16 vicino allo svincolo per Cervia, i ladri nella notte tra giovedì e venerdì con l’ausilio di un muletto hanno sradicato la colonnina del self service svuotandola del contante all’interno. Il tutto ripreso dalle telecamere di sorveglianza che hanno immortalato i banditi arrivati sul posto con un camion hanno scaricato il muletto divelto la colonnina, poi hanno ricaricato il tutto sul camion e sono ripartiti. Scattato l’allarme i Carabinieri grazie anche all’ausilio delle telecamere si sono messi alla ricerca dei balordi senza per il momento nessun esito.