I Carabinieri della Stazione di Castiglione di Ravenna hanno denunciato tre minorenni di 15, 16 e 17 anni, ritenuti responsabili, in concorso, dei reati di lesioni aggravate e interruzione di pubblico servizio.

L’episodio è avvenuto nella mattinata di mercoledì scorso a bordo di un autobus scolastico che stava trasportando studenti da casa a scuola. Secondo quanto ricostruito dai militari intervenuti, una lite nata per un posto a sedere tra alcuni ragazzi è rapidamente degenerata, fino all’utilizzo di spray al peperoncino, spruzzato contro un giovane di 17 anni.

A causa della situazione di pericolo creatasi a bordo, l’autista del pullman è stato costretto a fermare immediatamente il mezzo e a far scendere tutti i passeggeri, interrompendo il servizio. Successivamente è stato necessario l’intervento di un autobus sostitutivo per consentire il proseguimento del trasporto scolastico.

Il ragazzo colpito dallo spray è stato invece accompagnato all’ospedale di Ravenna, dove ha ricevuto le cure necessarie.

I tre presunti responsabili, una volta identificati dai Carabinieri, sono stati denunciati alla Procura per i Minorenni per lesioni aggravate dall’uso dello spray urticante e per l’interruzione di un servizio pubblico.