Venerdì 28 marzo, dalle 14 alle 17 alla Sala Buzzi di Via Berlinguer 11 a Ravenna, è previsto un incontro di formazione per avvocati, in particolare gestori delle crisi da sovraindebitamento.

I temi affrontati sono la Centrale dei rischi della Banca d’Italia e i sistemi di informazione creditizia.

Si parlerà di: finalità e caratteristiche della Centrale dei rischi, lettura delle informazioni raccolte nella Centrale dei rischi, accesso ai dati della Centrale dei rischi, chiarimenti o reclami sui dati contenuti nella Centrale dei rischi. Relatori sono Luisa Carducci e Edoardo Armenio di Banca d’Italia.

L’incontro formativo fa parte delle attività dello Sportello Sovraindebitamento, un progetto di “Il Villaggio Globale Odv” in rete con l’Ordine degli avvocati di Ravenna, Asp della Romagna faentina, Comuni di Ravenna, Cervia e Russi, Unioni della Romagna faentina e della Bassa Romagna, Il banco di Sant’Antonio Odv e con il sostegno della Regione Emilia-Romagna.

Nel corso dell’incontro, dopo i saluti istituzionali del Comune di Ravenna e dell’Ordine degli avvocati di Ravenna, sarà presentato lo Sportello Sovraindebitamento, nato a dicembre 2024, dedicato a fornire assistenza alle persone in condizioni di sovraindebitamento e interessate alle pratiche di esdebitamento gestite dall’Organismo di Composizione delle Crisi dell’Ordine degli avvocati.

Nei primi tre mesi di attività sono state 64 le persone che si sono rivolte allo sportello, per semplice richiesta di informazione e orientamento all’avvio di pratiche di esdebitamento.