Sportello IAT: chiesta commissione consiliare per far luce sulla gara d’appalto e sulla gestione

Commissione consiliare sul turismo richiesta dall’opposizione per cercare di far luce, ove possibile, sulla questione legata alla gestione dello Iat, i servizi di informazione e accoglienza turistica del Comune di Ravenna. La gestione degli sportelli, fino a settembre in carico a Ravenna Incoming, è stata al centro di una gara d’appalto. Una gestione triennale, da 1 milione e mezzo di euro. La gara è stata vinta da The Plus Planet, realtà toscana rientrante nella sfera della cooperativa sociale Cristoforo. Tuttavia, proprio Ravenna Incoming, che ha partecipato alla gara, perdendola, ha fatto ricorso al Tar, chiedendo l’annullamento per la nuova assegnazione e il risarcimento dei danni subiti.

Il Corriere di Romagna nei giorni scorsi ha evidenziato come il punteggio ottenuto da Ravenna Incoming fosse superiore a quello ottenuto da The Plus Planet: 79,1 contro 60,62. The Plus Planet però ha presentato un’offerta al ribasso del 20%, mentre Ravenna Incoming ha presentato un ribasso dello 0,1%.