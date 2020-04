Tornano le dirette Facebook di Esc, Sportello per giocatori d’azzardo patologico e familiari di Ravenna, Cervia e Russi. Domani, venerdì 24 aprile, dalle 18.30 Marco Dotti sarà in diretta facebook sulla pagina Esc – Sportello per giocatori d’azzardo patologico e familiari Ravenna, Cervia e Russi. In particolare dialogherà con Chiara Pracucci, psicologa dello sportello.

Marco Dotti è uno degli esperti italiani di maggior rilievo sul gioco d’azzardo, sulle sue dimensioni e sui relativi meccanismi preoccupanti. Tra i fondatori di No Slot, scrive su Vita.it dove coordina un gruppo di lavoro sull’azzardo di massa e il suo impatto sulla società italiana. E’ inoltre autore di diversi libri sul tema.

La conversazione partirà del titolo di un libro molto significativo, “La ballata di un piccolo giocatore” di Lawrence Osborse, per spaziare sul gioco d’azzardo oggi e per interagire con quanti parteciperanno scrivendo domande ed opinioni personali.

Lo sportello Esc è un nuovo servizio dei Comuni di Ravenna, Cervia e Russi che offre consulenze gratuite di tipo sociale, psicologico e legale ai giocatori compulsivi e/o ai loro familiari. E’ attivo anche durante l’emergenza covid, anche se esclusivamente con consulenze a distanza.