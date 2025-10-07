Aperte le prenotazioni per il mese di ottobre del servizio di assistenza al portale SFINGE per i tecnici abilitati alla redazione delle perizie necessarie per l’erogazione delle risorse a favore degli alluvionati. Le date attualmente disponibili sono martedì 7 e 21 ottobre e la prenotazione di un appuntamento va effettuata online

Lo sportello – ubicato a Faenza in Via XX Settembre 3 e al servizio di tutti i Comuni dell’Unione Romagna Faentina – sarà composto da un funzionario della Struttura Commissariale, da un tecnico di Invitalia e un referente dell’Unione della Romagna Faentina.

Lo sportello è dedicato esclusivamente a tecnici e periti come supporto alla compilazione delle domande relative ai risarcimenti danni causati dalle alluvioni. I cittadini che volessero accedere allo sportello dovranno perciò essere accompagnati dai propri tecnici.

L’accesso allo sportello è consentito solo previa prenotazione online.