Nell’ambito di “Sport valore comune”, l’iniziativa del Comune di Ravenna volta a valorizzare le eccellenze sportive locali – annoverandovi sia gli atleti che i numerosi volontari che dedicano il proprio tempo alle attività delle associazioni sportive del territorio – l’assessore allo Sport Giacomo Costantini ha consegnato questa mattina in municipio un riconoscimento speciale alla carriera al ravennate Davide Tardozzi, team manager di Ducati, volto conosciuto del motociclismo italiano, prima come pilota e poi come dirigente. Da tanti anni in Ducati, Tardozzi ha raggiunto risultati eccezionali: nel campionato 2022 ha festeggiato la vittoria del mondiale piloti con Francesco Bagnaia, successo bissato nella stagione 2023. Nel 2024 la vittoria del mondiale costruttori, 6 in totale e quarta consecutiva, consacra Ducati come una delle Case motociclistiche più vincenti nella storia.