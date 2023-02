Quando agonismo e solidarietà si incontrano, la generosità ed il Fair play inclusivo non mancano. È con questa metafora che il Presidente Charles Tchameni Tchienga a nome della Onlus Il Terzo Mondo ODV e tutte le famiglie indigenti che frequentano lo ‘Sportello del Sorriso’ di via Grado 30 ringrazia con tanta gratitudine e riconoscenza l‘APS Giorgio Sansavini presieduta da Riccardo Brandino.

Grazie al progetto sociale “sport & sostenibilità” ideato e gestito da Giorgio Sansavini, per il secondo anno consecutivo, lo ‘sportello del sorriso’ ha avuto l’onore di vedersi riconfermata la convenzione dando così la possibilità a tante famiglie in stato di diniego di far scegliere in autonomia ai loro figli una attività sportiva che li piacerebbe svolgere durante l’anno scolastico. Tutto pagato appunto dalla APS guidata da Riccardo Brandino.

Per l’anno scolastico 2022 – 2023 lo ‘sportello del sorriso’ ha individuato 33 bambini che attualmente stanno svolgendo un’attività sportiva proprio scelta da ciascuno di loro.

C’è anche da sottolineare con soddisfazione l’incremento pari a 100% rispetto all’anno precedente.

Questo bel traguardo afferma Tchienga, è stato raggiunto grazie al dinamismo ed alla serietà dello staff di coordinamento del progetto “Sport & Sostenibilità” gestito da Alberto Ceroni, assistito da Silvana Oggioni.

“Grazie alla collaborazione di una ventina di società sportive del territorio i bambini hanno una moltitudine di opzioni tali: calcio, basketball, pallavolo, tennis, danza, nuoto – ha dichiarato il presidente Tchameni – sottolineando quanto sia importante per una società civile mettersi insieme per la tutela e la crescita dei bambini, che sono per eccellenza la punta di diamante di una località o di una nazione.”