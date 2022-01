Tempi più rapidi per riprendere l’attività sportiva agonistica per chi esce dal periodo di quarantena dopo aver contratto il Covid. La novità è stata illustrata questa mattina nel corso della Commissione regionale Cultura.

L’evoluzione pandemica, con la quarta ondata che ha avuto effetti più lievi, ha imposto di rivedere i protocolli. E così, a livello nazionale, è stata accolta la proposta dei medici di medicina sportiva affinché venissero semplificati gli iter per tornare a fare sport”.

“Va bene la semplificazione ma bisogna fare di più e occorre un intervento specifico della Regione per quanto attiene alle scuole, dove non si è praticato sport per molto tempo. Praticare sport, soprattutto in età evolutiva, ha molti benefici e aspetti positivi non solo per il fisico, ma anche per la mente: lo sport, infatti, può anche aiutare a sviluppare in modo più armonioso la propria personalità e la socialità. Ed è sotto questo profilo che sostenerne la pratica è utile anche per uscire da questo lungo periodo di pandemia, limitazioni e restrizioni” ha sottolineato il consigliere regionale della Lega, Andrea Liverani, nel corso del suo intervento in Commissione Cultura.