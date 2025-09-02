Sport in Unione: al via gli apputamenti per far conoscere le realtà sportive del territorio

Al via il 6 settembre, a Brisighella, il primo appuntamento di Sport in Unione, le giornate dedicate allo sport ideate dalle amministrazioni comunali dell’Unione della Romagna Faentina, in collaborazione con le associazioni e le società sportive del territorio e gli enti di promozione. Sono un centinaio, in tutta l’Unione le realtà sportive. Sport in Unione rappresenta per loro un appuntamento per farsi conoscere alle famiglie e a bambini e ragazzi. Sabato 13 settembre, a Faenza, in programma anche la premiazione degli atleti e delle squadre che hanno conseguito successi a livello nazionale e internazionale e degli studenti che hanno raggiunto risultati sportivi di rilievo.

Il calendario:

l primo appuntamento si terrà sabato 6 settembre a Brisighella, dalle ore 15.00, presso il centro sportivo comunale “M. Montaguti” (Via Canaletta, 7). L’iniziativa seguirà domenica 7 settembre, a Castel Bolognese, dalle 15.00 alle 19.00, con attività ospitate presso il centro sportivo di via A. Donati, che comprende il Tennis Club, la piscina comunale e il campo di calcio D’Uva-Castellari.

La settimana successiva ci si sposterà a Faenza, sabato 13 settembre, dalle ore 16.00, presso il centro sportivo di Piazzale Pancrazi, con il coinvolgimento degli impianti del Tennis Club “T. Gaudenzi”, dello stadio “B. Neri”, del palazzetto “D. Bubani” e della piscina comunale. Nella stessa giornata, alle ore 18.30, si terranno le tradizionali premiazioni degli atleti e delle squadre che hanno conseguito successi a livello nazionale e internazionale, insieme agli studenti che hanno raggiunto risultati sportivi di rilievo. Sempre sabato 13 settembre, dalle ore 16.00, sarà la volta di Solarolo, con le attività previste presso lo stadio comunale “C. Arboscelli” e il parco G. Conti.

La rassegna si concluderà domenica 14 settembre a Riolo Terme, a partire dalle ore 16.00, con le iniziative ospitate presso il parco fluviale.