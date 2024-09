Grazie al favore delle condizioni meteo, e all’arrivo nella Darsena di Città di oltre cento imbarcazioni da diporto partite in flotta da Marina di Ravenna, l’edizione 2024 di Navigare Per Ravenna ha fatto registrare una partecipazione senza precedenti.

Domenica mattina, il pubblico è affluito con regolarità lungo le banchine della Darsena di Città, dove il Circolo Velico Ravennate, ideatore della manifestazione organizzata congiuntamente al Comune di Ravenna con il supporto dell’Autorità di Sistema Portuale e di Sapir, aveva predisposto un colorato villaggio, composto da una variegata street food, un Baby Village con gonfiabili riservati ai più piccoli, una postazione DJ, lo stand riservato all’Università di Bologna, che ha presentato i progetti di ricerca e sviluppo Uniboat e Uniboat Motorsport, e l’esposizione di Honda Automotive Group, partner dell’evento.

Particolare attenzione è stata dedicata ai territori alluvionati della Provincia, a favore dei quali è stata attivata una raccolta fondi da destinare alla zone di Traversara, colpite dall’esondazione del Lamone.

Denso di appuntamenti, e partecipato da ben diciassette team per un totale di cento velisti, il programma della manifestazione, che ha visto i TOM 28 del Circolo Velico Ravennate impegnati nel Trofeo del Porto, vinto dall’Autorità di Sistema Portuale, e il Trofeo dei Sodalizi, conquistato dai giovanissimi del sodalizio bizantino.

Navigare Per Ravenna è stato preceduto, nella mattinata di sabato, da Sport In Darsena, appuntamento dedicato alle scuole nato con l’obiettivo di diffondere tra i più giovani una vera cultura dello sport.

“Siamo molto soddisfatti, abbiamo registrato un numero di visitatori senza precedenti. Una partecipazione che, ci fa piacere sottolineare, essere stata principalmente generata dal pubblico ‘extra-vela’. Per il Circolo Velico Ravennate si trattava di un nuovo tipo di organizzazione, con un villaggio dedicato ai più giovani ma che fosse al tempo stesso adatto ad ospitare le barche. In tal senso determinante si è rivelato il pontile, che ha garantito a tutti, in tranquillità e sicurezza, massima accessibilità allo specchio acqueo. Sulla scia di questo successo stiamo già pensando a importanti novità in vista dell’edizione 2025” ha commentato Carlo Mazzini, consigliere del Circolo Velico Ravennate.

“È stato un piacere per noi di Honda Automotive Group essere lo sponsor ufficiale di una manifestazione che ha unito la passione per il mare con l’innovazione e l’eccellenza nel mondo della mobilità. Ci auguriamo di ritrovarci presto per nuove avventure” ha dichiarato Sergio Morini di Honda Automotive Group, partner della manifestazione.

“Abbiamo visto le immagini di una Darsena affollata per la voglia di tante persone di vivere e condividere una domenica di sport e solidarietà in uno spazio che è ormai sentito dai ravennati parte integrante della città, grazie anche agli interventi realizzati per renderlo più fruibile, dalla passeggiata al nuovo pontile. Vivere la Darsena e sentire la vicinanza con l’acqua, vedere da dove parte il canale lungo il quale si dispiega il nostro porto, o poterne cogliere tutto il dimensionamento percorrendolo in navigazione, sono tutte attività che alimentano una cultura del mare e della portualità quali grandi risorse ed opportunità uniche per la crescita e lo sviluppo di questo territorio” ha dichiarato Daniele Rossi, presidente dell’Autorità di Sistema Portuale di Ravenna.