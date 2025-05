La salute è un diritto fondamentale che deve essere uguale per tutti.

E’ questo il principio alla base dell’incontro informativo che è in programma venerdì 30 maggio(dalle 20.30) nella sala 3 di Faventia Sales in via San Giovanni Bosco, 1 a Faenza.

L’appuntamento, promosso da Faenza Basket Project, è aperto a tutte le società sportive e loro tesserati, che potranno conoscere le opportunità di servizi personalizzati progettati per rispondere a tutte le necessità e prestazioni sanitarie con un focus specifico sugli sportivi.

Partner dell’iniziativa è infatti Mutua Mba, Società di Mutuo soccorso che opera come ente no-profit promuovendo la salute e il benessere dei propri soci, sulla base dei principi di solidarietà e reciprocità.

Daniela Cavina, promotore mutualistico, introdurrà l’intervento di Pietro Flammia, project manager Mba, che illustrerà in particolare il progetto de La Banca dello Sport, nato in collaborazione con Fon Sport, per favorire la pratica dell’attività sportiva anche a chi è in difficoltà economica e fornire sostegno specifico, ad esempio per effettuare una visita medica agonistica o il supporto necessario per iniziare una attività fisica.

Durante l’incontro, a cui sarà presente l’assessore allo sport, Martina Laghi, saranno consegnati riconoscimenti ad alcuni atleti che si sono distinti nell’anno agonistico.

A chiusura della serata sarà offerto un drink ai partecipanti.La partecipazione è gratuita.