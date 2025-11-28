Sport e diritti delle donne: incontro con Alice Pignagnoli

Incontro a Faenza con Alice Pignagnoli, portiere del Women Calcio Padova, con un passato al Milan, al Napoli, al Cesena, al Ravenna e alla Torres, dove ha vinto il campionato italiano e la supercoppa. Si è concluso così, con un’intervista condotta da Cristiano Cavina, il progetto europeo Empower Women, con le delegazioni dei diversi Paesi Europei (Croazia, Malta, Cipro, Portogallo, Grecia) in città nei giorni scorsi per partecipare a workshop e incontri dedicati alla promozione dei diritti delle donne e dell’uguaglianza di genere.

Alice Pignagnoli è stata, suo malgrado, un’apripista nello sport femminile. Con la gravidanza della seconda figlia, è stata esclusa dalla rosa della Lucchese, dove militava nel 2022. Tutto il contrario di quanto successo con la prima gravidanza, al Cesena. Ha pubblicamente denunciato la sua situazione, portando ad un aumento delle tutele per le calciatrici. “Volevo solo fare la calciatrice” è il libro dove ha raccontato la sua storia