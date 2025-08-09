Domenica 10 agosto, nella notte di San Lorenzo, Spiagge Soul propone due concerti sulla costa ravennate: si comincia alle 18:00 al Bagno Kuta di Punta Marina con l’energia esplosiva dei Veeble, e si chiude alle 22:00 alla BagnOsteria Tarifa di Porto Corsini con la voce americana di Lakeetra Knowles e la chitarra blues di Francesco Piu.

Veeble – Bagno Kuta – Punta Marina – ore 18:00

Con il nuovo album “Poncho” (Goodfellas) hanno firmato un vero manifesto musicale: un’esplosione di energia cruda e visione poetica, che diventa rifugio e tempesta. Dentro ci sono collaborazioni con Cacao Mental, Mefisto Brass, CKillaBeatMaker (Colombia), La Reina del Fomento. E tutta la voglia di ballare anche quando il mondo fuori sembra sbandare.

Nel tempo hanno condiviso palchi e visioni con Manu Chao, Gogol Bordello, Roy Paci, contribuendo alla colonna sonora de La Profezia dell’Armadillo (2018) e facendo vibrare le frequenze da Radio RAI a Edicola Fiore. Sono stati al Fusion Festival (DE), al Boomtown Fair (UK), al Yaam! di Berlino, al Monk Club di Roma, lasciando ovunque il segno.

Lakeetra Knowles & Francesco Piu – BagnOsteria Tarifa – Porto Corsini – ore 22:00

Un duo internazionale che unisce l’Arkansas e la Sardegna, il soul afroamericano e il blues mediterraneo: la cantante americana Lakeetra Knowles, voce potente e carismatica del gospel contemporaneo, incontra la chitarra visionaria di Francesco Piu, bluesman sardo noto per la sua versatilità e il tocco inconfondibile.

Il sodalizio tra i due nasce da lontano, ma è cresciuto in studio e dal vivo. Il brano “Love is calling for your love”, frutto della loro prima collaborazione, ha raccolto migliaia di visualizzazioni e feedback entusiasti dalla scena blues internazionale. Ora quella magia si fa live, in un set intimo ma pieno di energia, dove le voci si intrecciano e la chitarra dialoga con l’anima.

Lakeetra Knowles – artista completa, che sa alternare spiritualità gospel e sensualità soul – ha collaborato con artisti come Randy Jackson, Mary J. Blige e Kirk Franklin, portando la sua voce sui palchi più importanti degli Stati Uniti. Francesco Piu è uno dei nomi di punta del blues italiano, con tour in tutta Europa e dischi apprezzatissimi anche oltreoceano, capace di fondere blues, funk, soul e world music in una sintesi sonora personale e magnetica.