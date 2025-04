Spiagge: scompare la bandiera bianca. Sarà sostituita dalla bandiera verde

Cambia il codice delle bandiere sulle spiagge italiane. Scompare la bandiera bianca. Verrà sostituita da una bandiera verde. Il nostro Paese si adeguerà quindi al sistema europeo: bandiera verde per una balneazione tranquilla, bandiera gialla per le condizioni potenzialmente pericolose, bandiera rossa quando la balneazione è sconsigliata, per le condizioni del mare o perché il servizio di salvataggio non è attivo.

La Capitaneria di Porto ha emanato una circolare alla quale al momento non è obbligatorio aderire, anche perché inviata a ridosso della stagione balneare. Per le nostre spiagge si attende la decisione finale della Regione Emilia-Romagna. A poche settimane dall’avvio della stagione, si tratta di reperire 3 mila bandiere di buona qualità, che non si rovinino dopo poche settimane di utilizzo.