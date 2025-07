A quanto abbiamo appreso dalla stampa, la Commissione Europea ha dato parere sostanzialmente negativo al “decreto indennizzi” redatto dal Ministero delle Infrastrutture guidato da Matteo Salvini.

Legacoop Romagna, in attesa che venga diffuso il contenuto della comunicazione della Commissione al Governo, esprime delusione ma non è sorpresa dall’ennesimo fallimento del Governo, che ancora una volta, a fronte di promesse e slogan, ha prodotto un nulla di fatto, generando incertezza, illudendo gli operatori del settore e facendo perdere ulteriore tempo prezioso al sistema turistico balneare. Occorre perseverare con il dialogo costruttivo con la Commissione UE per la ricerca di un equilibrio tra una corretta gestione dei beni demaniali e il diritto delle aziende ad essere riconosciute e trattate come tali.

Ora non possiamo che auspicare che il confronto con Bruxelles permetta di trovare una soluzione giuridicamente solida e praticabile, arrivando in tempi certi e chiari ad una norma che riconosca il valore delle imprese, senza il quale non esiste una continuità né presente né futura del sistema turistico-balneare e delle cooperative balneari della nostra Riviera.

Data la situazione di stallo e confusione, chiediamo inoltre alla Regione Emilia-Romagna di convocare al più presto gli Stati Generali del settore, seguendo così le linee di mandato approvate all’insediamento della giunta regionale: un tavolo di confronto che coinvolga cooperative, associazioni di categoria, Comuni costieri e tutti i soggetti interessati per delineare la strategia sugli argomenti più rilevanti del settore.

Serve fare il punto, condividere una lettura comune della fase attuale e concordare linee generali di indirizzo sui bandi per tutelare il lavoro, gli investimenti e la qualità del sistema balneare romagnolo. Le cooperative e le imprese non possono più aspettare, sono ormai stremate: serve una svolta concreta, partecipata, rispettosa delle regole ma anche della storia e del valore di un intero comparto economico e sociale.