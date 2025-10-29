Secondo appuntamento domani sera, giovedì 30 ottobre al centro sociale culturale Porta Nova di Russi, per il ciclo di incontri “Quando la cura incontra i diritti delle donne”, quattro conversazioni sulla salute in programma per quattro giovedì consecutivi.
Il tema dell’incontro, alle 20.30, è “Disuguaglianze di genere in medicina. Malattie cardiologiche, diabetiche, respiratorie”. Ne parla Loreley Bianconi, medico di medicina generale Ausl Rimini, coordinatrice del centro di formazione Medicina di Genere OMCEO Rimini.
Il ciclo è organizzato da SPI-CGIL con il patrocinio del Comune di Russi.