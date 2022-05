Speyer e zona stazione: i residenti denunciano degrado e pericoli | VIDEO

Degrado e rischi per la sicurezza stradale nella zona dei Giardini Speyer. Il comitato di residenti dell’isola San Giovanni ha presentato in commissione consiliare una serie di problematiche che attanagliano i giardini Speyer e tutta l’area limitrofa alla stazione ferroviaria. Una situazione definita frustrante dopo le ripetute segnalazioni al Comune. I residenti hanno riconosciuto di essere di fronte a problemi difficilmente risolvibili, ma proprio per questo pretendono una soluzione per quelli invece per i quali potrebbe essere meno impegnativo trovare una soluzione.