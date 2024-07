In questi giorni Ravenna è piacevolmente invasa da giovani musicisti giunti da ogni parte del mondo per gli esami di ammissione ai Corsi di Canto e all’ offerta formativa che caratterizza il Conservatorio Giuseppe Verdi di Ravenna.

Come in un casting televisivo, i numerosissimi candidati sfidano il caldo torrido attendendo il proprio turno in abiti di scena, a riconferma del buon lavoro svolto in questi anni dal Conservatorio e dall’ Alta Formazione per la valorizzazione dei giovani Talenti, in una città scrigno di tesori paesaggistici e culturali.

Dopo il Canto Pop, oggi sarà la volta del Canto Lirico, Strumenti ad Arco e Musica da Camera.

Per informazioni si può consultare il sito del Conservatorio https://www.verdiravenna.it/