Domenica 18 dicembre alle ore 18.00, alla Rocca di Riolo, la compagnia teatrale “Teatro del Drago” allieterà adulti e bambini con il loro spettacolo di burattini.

Lo spettacolo di burattini tradizionali “Il grande trionfo di Fagiolino pastore e guerriero” fa parte del repertorio tradizionale della Famiglia Monticelli, ora Teatro del Drago, e mette in evidenza la briosità tipica della farsa o commedia brillante burattinesca, ricca di accenti e battute che provengono dai vecchi canovacci, con sproloqui, vecchi detti e una miscela di dialetti maccheronici dell’Emilia.

Gli spettacoli di burattini della Famiglia Monticelli sono un pezzo di storia del Teatro italiano che affonda le radici in una tradizione plurisecolare iniziata nel 1840; sapienza arcaica e velocità d’azione rendono più che mai attuali e coinvolgenti gli spettacoli, tratti da antichi canovacci, che il Teatro del Drago riallestisce ogni anno per dare al teatro di burattini tradizionali quel tocco contemporaneo capace di catturare l’attenzione delle nuove come delle vecchie generazioni.

Lo spettacolo fa parte del calendario degli eventi di Natale di Riolo Terme.