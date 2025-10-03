Venticinque anni di divulgazione scientifica con centinaia di appuntamenti e iniziative: il Tavolo della Scienza del Comune di Faenza festeggia un quarto di secolo di attività ininterrotta, con un programma di eventi che si estende per diversi mesi e culmina nella XXV edizione della Settimana Scientifica e Tecnologica Faentina.

Questa rassegna, nata per avvicinare la cittadinanza alla scienza e alla tecnologia, ha sempre coinvolto gli istituti di ricerca presenti al Tecnopolo di Faenza, università, scuole di ogni ordine e grado e numerose associazioni del territorio. Il lavoro congiunto di queste realtà ha permesso di creare una piattaforma dinamica e inclusiva, capace di offrire un ricco calendario di incontri, laboratori, conferenze e mostre.

Per celebrare il venticinquesimo anniversario, il Tavolo della Scienza ha organizzato un incontro speciale con l’astrofisico e divulgatore scientifico Luca Perri.

L’evento, intitolato Infodemia – fake news e non solo, un evento gratuito per riflettere sull’importanza della scienza come bussola per orientarci tra informazioni, disinformazione e fake news, si terrà mercoledì 8 ottobre al Teatro Masini di Faenza con due repliche, alle 9.00 e alle 11.00.

Lo spettacolo è aperto a tutti coloro che in questi anni hanno collaborato alla Settimana Scientifica e tecnologica e alle scuole; saranno più di 800 gli studenti del triennio delle scuole secondarie di secondo grado che assisteranno allo spettacolo, segno di come questo tema susciti interesse e sia di grande attualità.

Luca Perri, astrofisico dell’Istituto Nazionale di Astrofisica e del Planetario di Milano, è un volto noto della divulgazione scientifica. Autore di libri e collaboratore di giornali, radio e televisione (ha lavorato anche al fianco di Piero Angela e ora con Alberto Angela), è particolarmente apprezzato per la sua capacità di presentare contenuti complessi in modo brillante e accessibile, rendendo la scienza coinvolgente per tutti.

“In questi anni — sottolinea l’assessora Martina Laghi — ho potuto sperimentare la grande passione e competenza di tutti i componenti del Tavolo della scienza, che ringrazio. Il loro lavoro, nel portare temi scientifici alla portata di tutti, specialmente degli studenti, non è cosa comune. L’impegno che hanno dimostrato nella divulgazione scientifica ci riempie di orgoglio. La grande adesione da parte delle scuole a questo evento dimostra, qualora ce ne fosse bisogno, quanto sia fondamentale sensibilizzare e informare i giovani su questi temi, fornendo loro gli strumenti giusti e aiutandoli ad approcciarsi in maniera critica e preparata”.

L’anniversario non sarà, dunque, solo un momento per guardare al passato e al lavoro svolto, ma anche un’occasione per rinnovare l’impegno del Tavolo della Scienza di Faenza e dei suoi partner nella diffusione della cultura scientifica sul territorio.