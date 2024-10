Sperare e agire con il creato: il rapporto povertà Caritas

I numeri della povertà sono ancora in aumento per la diocesi di Faenza-Modigliana. Il rapporto annuale della povertà e risorse Caritas evidenzia quasi 11mila pasti serviti (+38%) e 1.826 persone intercettate. Il 34% delle persone bisognose sono presenti da più anni e sintetizzano una povertà cronica, ma anche intermittente quindi più dolorosa. Nel 2023 sono 140 i volontari che si sono impegnati nella missione Caritas. Il contesto è ulteriormente in difficoltà con l’emergenza alluvione. Si cercano case.