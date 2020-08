Spento l’incendio a Casola Valsenio, il sindaco: “Bruciati fra i 15 e i 20 ettari”

Spento l’incendio a Casola Valsenio, a Monte Battaglia. La pioggia del weekend ha aiutato gli sforzi dei Vigili del Fuoco e dei volontari. Paradossalmente, l’evento atmosferico ha creato però anche un nuovo allarme, quando un fulmine ha colpito un albero in via Piramide, al Cardello. L’intervento dei pompieri ha però evitato una nuova emergenza. Ora è il momento delle indagini, affidate ai Carabinieri Forestali, per risalire alle cause del vasto rogo che per una settimana ha continuato a bruciare fra Casola e Castelfiumanese. Non si sono registrati feriti e al momento non si sono trovate carcasse di animali morti. La viabilità attorno all’area è stata ripristinata