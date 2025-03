Nella mattinata di lunedì è stato spento il semaforo del Ponte delle Grazie, a seguito di alcuni lavori nella zona. L’intera area delle mura e del Ponte delle Grazie, da alcuni mesi, infatti, è interessata da lavori di ripristino a seguito delle alluvioni.

Per automobilisti, pedoni e ciclisti provenienti da Corso Europa, via Mura Mittarelli, Corso Saffi e via Renaccio forte il senso di spaesamento nel raggiungere l’incrocio. Le lanterne semaforiche, infatti, sono completamente spente, non è presente nemmeno la luce gialla lampeggiante. L’attraversamento dell’incrocio è quindi autoregolamentato, non senza qualche disagio.