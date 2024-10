Il 17 e 18 Novembre 2024 si vota in Emilia-Romagna conosciamo gli aspiranti candidati alla presidenza della nostra Regione. Elena Ugolini candidata civica per il centrodestra, chi è ” Sono mamma di quattro figli, docente di filosofia, preside. Sono stata Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Istruzione e ora mi candido alla guida dell’Emilia Romagna. Voglio che si riparta dalla persona per costruire insieme una nuova visione di futuro per la mia Regione.”