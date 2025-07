Spazio UFO per gli adolescenti a Faenza: oltre 350 richieste di sostegno

Sono oltre 230 i ragazzi che si sono rivolti in questi due anni allo Spazio UFO, Universo Fuori Onda, ideato dal Comune di Faenza. Si tratta di uno spazio dedicato agli adolescenti, dai 14 ai 25 anni, dove i ragazzi possono portare dubbi e difficoltà, malesseri, tensioni con i genitori, problematiche legate allo studio o altre esigenze varie. Lo Spazio lavora in collaborazione anche con il Consultorio Giovani (sessualità, contraccezione, gravidanza, IVG), con le scuole, i servizi sociali e sanitari, educativi, con il terzo settore e con le aziende, offrendo percorsi in alcune realtà o permettendo di frequentare laboratori. Anche i parenti di un ragazzo possono rivolgersi allo sportello per chiedere aiuto qualora si accorgano di una problematica. Sono circa 140 i genitori presi in carico dagli operatori.

Da aprile 2024 lo Spazio UFO ha sede nel complesso dei Salesiani. Le richieste, in questi due anni, sono state in costante aumento.