Palazzo Milzetti – Museo Nazionale dell’età neoclassica in Romagna apre le porte a SPAZIALITA’ SONORE, una rassegna che animerà gli spazi del museo con concerti, danza e dialoghi sulla danza per due mesi, tra settembre e ottobre 2025, grazie alla collaborazione con Compagnia IRIS e il coinvolgimento di WAM! Festival e del Conservatorio statale Giuseppe Verdi di Ravenna.

La rassegna nasce con l’intento di creare un ponte tra le arti performative contemporanee e la ricchezza storica e architettonica del Palazzo. SPAZIALITA’ SONORE si propone infatti di avvicinare il pubblico del teatro, della musica e della danza alla bellezza e alla storia di Palazzo Milzetti, offrendo ai visitatori un’occasione per scoprire nuove forme artistiche legate allo spettacolo dal vivo.

La rassegna nasce grazie al sostegno della Direzione Generale Spettacolo del Ministero della Cultura, che ha contribuito nell’ambito del bando “Sostegno per la valorizzazione delle attività di spettacolo dal vivo da parte di istituti e luoghi della cultura statali presenti su tutto il territorio nazionale”.

SUONI A PALAZZO

concerti a cura del Conservatorio di Musica Giuseppe Verdi di Ravenna

Sabato 6 settembre

Ore 21.00

G. Caccini, J.S. Bach, G.H. Fauré, A. Piazzolla, Queen

SAXOFONO ENSEMBLE con Francesco Albertazzi (sax soprano), Federica Paoli (sax contralto), Lorenza de Nicola (sax tenore) e Paolo Melchiorre (sax baritono)

Sabato 13 settembre

Ore 21.00

J.S. Bach, W.A. Mozart

CLAVICEMBALO (E FLAUTO) con Sara Gioia Galeotti (flauto), Emanuela Cima Sander e Margherita Germanò (clavicembalo)

Sabato 20 settembre

Ore 17.00

Dalla tradizione spagnola e latino americana

CHITARRE con Andrea Pirani, Matteo Sanchioni, Francesco Scaglioni, Elio Rimondi

Sabato 27 settembre

Ore 21.00

J.S. Bach, F.B. Mendelssohn

QUARTETTO D’ARCHI (E FLAUTO) con Alexandra Pickard (flauto), Giulia Aurora Forlani, Eleonora Zerbini (viola) e Marco Guidi (violoncello)

Ogni appuntamento musicale sarà accompagnato da Incursioni, momenti danzati di Anna Clara Conti.

DANZA A PALAZZO

spettacoli e performance di danza a cura di Compagnia IRIS



Sabato 4 ottobre

Ore 16.30

Le radici e le ali

Michele Pascarella – dialoghi sulla danza

Ore 17.30

Vier Letzte Lieder

Compagnia IRIS, di e con Valentina Caggio – danza (durata 20 min)

Domenica 5 ottobre

Ore 16.30

Le radici e le ali

Michele Pascarella – dialoghi sulla danza

Ore 17.30

That’s All

Compagnia Artemis Danza, di e con Davide Tagliavini – danza (durata 30 min)

Sabato 11 ottobre

Ore 14.30

La danza della Fortuna

Gregorio Magnani – laboratorio di movimento aperto a tutti (durata 1 h e 30 min)

Ore 16.15

Sguardi

Compagnia IRIS e Agorà Danza – performance in site specific (durata 45 min)

Sabato18 ottobre

Ore 16.00

Unusual Suite

Club Alieno – danza (durata 45 min)

Ore 17.00

Double Bill

DNA – danza (durata 40 min)

Domenica 19 ottobre

Ore 16.00

Le radici e el ali

Michele Pascarella – dialoghi sulla danza

Ore 17.00

Harleking

Panzetti/ Ticconi – danza (durata 40 min)

Ingresso agli eventi con biglietto del museo: intero € 5,00; agevolato 18-25 anni € 2,00; gratuito 0-18 anni, possessori della Carta Milzetti e altre gratuità previste.

Accesso sino ad esaurimento posti, è consigliata la prenotazione.

Per informazioni e prenotazioni:

+39 349 2500963

iristeatrodanza@gmail.com