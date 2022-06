Un inizio ben più che incoraggiante per i venerdì sera nel centro storico di Ravenna. Lo scorso weekend ha infatti registrato un autentico boom di presenze per quella che rappresentava l’anteprima dei Ravenna Bella di Sera che verranno annunciati ufficialmente nelle prossime ore.

Il centro storico si è animato delle voci e delle risate dei bambini e delle tante famiglie che hanno affollato via Salara e piazza Marsala per la prima sera di “Lab for kids – Ravenna Family Kids”, iniziativa proposta con il sostegno del Comitato Spasso in Ravenna e delle associazioni di categoria, oltre che del Comune di Ravenna.

Le battute e gli sketch del Billo Circus hanno attirato centinaia di piccoli spettatori accompagnati da mamme e papà in piazza Marsala, così come tutta via Salara, e di conseguenze le vie del centro storico, si sono animate con migliaia di presenze per un venerdì che a molti è sembrato il miglior auspicio per un’estate ricca di occasioni di incontro, tanto più che dal 1° Luglio si apriranno i Ravenna Bella di Sera mentre da sabato 2, ma con un’inevitabile anticipazione al venerdì notte, si aprirà anche il periodo dei saldi in città così come in tutta la regione Emilia Romagna.

Per quanto riguarda “Lab for kids”, per tutto il mese di luglio saranno protagonisti i laboratori per i più piccoli. Il 1° luglio toccherà a “Occhiali tondi e bacchette magiche”, serata dedicata a piccoli apprendisti maghi per costruire bacchette magiche e occhiali a raggi x. Venerdì 8 luglio “Sartoria creativa faidate” per imparare a creare, con la tecnica del cucito, un morbido cuscino. I tre venerdì di luglio successivi proseguiranno con altrettanti appuntamenti per famiglie. Il 15 “Gelato per tutti i gusti” per creare gustosi e fantasiosi gelati, il 22 con “Artigiani profumieri per una sera” utilizzando essenze naturali e il 28 con “Caccia al tesoro per golosi” in occasione della quale alla ricerca si unirà il piacere di realizzare porta-dolcetti. Sempre in Via Salara si potranno trovare anche diverse aree ristoro come quelle di Sbrino Gelato e Aquolina Bar & Bistrot. Ogni laboratorio ed iniziativa sarà ad offerta libera (minima 2 euro) ed il ricavato sarà devoluto alla onlus ravennate Ruota Magica che si occupa del sostegno e dell’assistenza alle famiglie costrette ad affrontare malattie rare, encefalopatie e varie disabilità.

Da ricordare infine l’attesissimo festival delle marching band promosso da Spasso in Ravenna col nome “Ravenna BANDA di Sera” che animerà tre venerdì, 15, 22 luglio e 5 agosto, e che verrà presentato a giorni.